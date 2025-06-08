La llana, de material de contraban a un costós residu: “hem de pagar perquè la treguin”
S'ha convertit en un problema per als ramaders
“La llana és un problema per als ramaders”, explica Albert Perutxo, el cap de l’última quadrilla d’esquiladors del Pirineu de Lleida. “Hem de pagar perquè la treguin”, corrobora Agustí de Casa Roi, ramader de Llessui. Les últimes cotitzacions de la llana en pessetes rondaven les 140 per quilo (85 cèntims d’euro) i en alguns projectes va arribar després a assolir l’euro. “Ara no val res”, anota Perutxo, el treball del qual genera entorn de 40 tones per campanya, al voltant d’1,5 quilos per animal.
“Abans se l’emportaven de contraban a Andorra, i amb els diners que trèiem pagàvem l’esquella i el pa i el vi de l’any”, assenyala Agustí. Les cordes de contrabandistes, de fins a quinze persones, solien sortir de Capdella per arribar tres hores després a Llessui i d’altres més tard al Coprincipat. Cada un carregava una motxilla de 40 quilos. “Treien tota la llana, ara paguem per tirar-la”, afegeix el pastor.
Els últims esquiladors d'ovelles
"Ara ens acostem a les 25.000 ovelles, però hem arribat a fer-ne moltes més. Ha baixat el cens i moltes explotacions han tancat per falta de relleu, encara que també algunes han crescut”, explica Albert de Casa Perutxo de les Esglésies (Sarroca de Bellera), el cap de l’última quadrilla d’esquiladors que treballa al Pirineu de Lleida.
“Fa més de vint anys que m’hi dedico. Sempre ho he vist a casa. Ho feia el meu oncle i també el meu pare”, recorda.
L’equip el formen quatre persones, els tres esquiladors, equipats amb tisores elèctriques, i l’ajudant que atansa i lliga els animals abans de ser afaitats. “Som una quadrilla estable”, anota. De fet, dos dels esquiladors i el lligador no són ramaders i un dels primers resideix a Navarra, però fa anys que els quatre fan junts la campanya.
“Treballem tots els dies, uns fins al migdia i d’altres fins entrada la tarda segons el nombre d’ovelles”, indica. Comencen abans del 10 de maig i acaben entorn del 20 de juny, a raó de 400 a 600 esquelles diàries. “Treballem al Jussà, al Sobirà, a l’Alta Ribagorça, a Aran i una mica a la Noguera. Ni volem ni podem abastar més”, assenyala. Generen 40 tones de llana.