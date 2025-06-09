La cadena low cost Action aterra a Lleida amb la seua primera botiga a la província
Oferirà una àmplia varietat de productes, que van des d’articles per a la llar, decoració i bricolatge fins a alimentació no perible, papereria, joguines i tèxtil, amb prop de 6.000 referències, de les quals unes 1.500 tenen un preu inferior a 1 euro
La popular cadena d’hipermercats Action continua la seua expansió per Espanya i anuncia la seua arribada a la província de Lleida amb l’obertura d’un nou establiment a Tàrrega. Els treballs de condicionament del local, situat a l’avinguda de Barcelona, avancen a bon ritme mentre els operaris treballen contrarellotge per complir amb els terminis previstos. L’espai comercial, que anteriorment va allotjar un Supeco entre 2022 i gener de 2024, i prèviament un Mercadona, ja llueix el característic cartell de la marca holandesa.
Fonts de l’empresa han mantingut la seua política habitual de no confirmar oficialment noves obertures fins dos setmanes abans de la inauguració. Tanmateix, els preparatius són evidents tant al local com a les plataformes digitals, on Action ja ha iniciat la recerca de personal per a aquesta nova botiga. Aquesta obertura representa la primera incursió de la cadena de productes discount a la comarca de l’Urgell, reforçant la seua presència a Catalunya dins de la seua estratègia d’expansió nacional.
Què és Action i per què està revolucionant el mercat espanyol?
Action és una cadena minorista d’origen neerlandès fundada el 1993 que s’ha convertit en un dels fenòmens comercials més rellevants a Europa durant l’última dècada. Especialitzada a oferir productes d’ús quotidià a preus extremadament competitius, la companyia ha desenvolupat un model de negoci basat en la rotació constant de referències i l’optimització de costos operatius, la qual cosa li permet mantenir preus baixos sense comprometre la qualitat.
Amb més de 2.300 botigues repartides per diferents països europeus, Action va iniciar el seu desembarcament a Espanya el 2022, on ha experimentat un creixement accelerat. El seu catàleg inclou des d’articles per a la llar, decoració i bricolatge fins productes d’alimentació no perible, papereria, joguets i tèxtil, amb aproximadament 6.000 referències, de les quals al voltant de 1.500 tenen un preu inferior a 1 euro.
El format comercial d’Action, amb establiments d’entre 800 i 1.000 metres quadrats ubicats principalment en zones perifèriques o en parcs comercials, ha demostrat una gran acceptació entre els consumidors espanyols, especialment en un context d’inflació i recerca d’estalvi a la cistella de la compra.