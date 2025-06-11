Els últims transhumants: les eugues de Cal Curt de Romadriu creuen el Sobirà en la seua ruta cap a Sant Joan de l’Erm
És un dels últims ramats amb pasturatge tradicional
L’eguassada de Cal Curt de Romadriu, un ramat de més de 60 eugues amb un semental, cobreix aquests dies la ruta transhumant que comunica Tornafort amb Sant Joan de l’Erm, a les muntanyes del qual romandran els cavalls pasturant fins a començaments d’octubre. Únicament dos ramats equins mantenen el maneig tradicional de la transhumància a Lleida. L’altre és el de Cal Palanca, que gestiona Pablo Moreno, el qual remarca que “no tinc res a veure” amb l’eguassada que ja ha comenzat la ruta cap al Pirineu, la de Cal Curt que porta Lázaro Moreno.
El ramat del Pablo, que aquesta primavera ha vist el naixement de 150 poltres, començarà la trashumancia cap a la muntanya de Tor la propera setmana.
La ruta de les eugues de Cal Curt arranca a Tornafort, a Soriguera, i segueix per Montardit de Baix, Sort, Rialp, Montenartró, on el bestiar descansarà dos dies, Romadriu i Sant Joan de l’Erm. Són un centenar de quilòmetres, que encara tardaran el que queda de setmana a recórrer. Van sortir dilluns i “arribarem passat el dia 15. Anem parant cada 30 o 40 quilòmetres”, explica Lázaro Moreno ,conductor del ramat en el que aquest any han nascut uns 25 poltres després de parir el 60% de les femelles.
El negoci consisteix en tots dos casos en la venda dels poltres, normalment quan compleixen els sis mesos, a mitjancers que els revenen per a engreix, la majoria de les vegades a ramaders italians. “És un animal molt difícil. Les eugues només crien quan estàs a sobre d’elles, i els poltres són molt difícils d’engreixar pel clima. Aquí fa molt fred a l’hivern, i es necessita el doble d’aliment que al pla per tirar-los endavant. Passa el mateix amb els vedells”, assenyala.
Lázaro, com a la majoria dels ramaders del Pirineu, el preocupa l’expansió dels grans carnívors, com l’os i el llop. “Esperem que aquest any no perdem cap cavall més. En tres anys hem perdut quinze caps per l’os a Sant Joan de l’Erm. La transhumància i la ramaderia extensiva estan en perill d’extinció”, anota. “Estem lligats per la normativa, i això ens farà plegar. La burocràcia està descontrolada, i estem envaïts per un excés de fauna salvatge”, afegeix.