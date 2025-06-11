El Meteocat emet un avís per temps violent a quatre comarques lleidatanes
El Segrià, Les Garrigues, el Pla d'Urgell i l'Urgell estan en avís per possibles pedregades, forts vents i fenòmens tornàdics amb un grau de perill 3 sobre 6
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dimecres un avís per temps violent que pot afectar quatre comarques del pla de Lleida aquesta tarda. L'alerta meteorològica, amb un grau de perill màxim de 3 sobre 6, està previst que estigui vigent fins a les 7 de la tarda.
Segons informa el Meteocat a través dels seus avisos per situacions meteorològiques de perill (SMP), les comarques lleidatanes del Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell i Urgell podrien experimentar fenòmens meteorològics adversos com ara pedregades amb diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent que podrien superar els 25 metres per segon (equivalent a 90 km/h), així com esclafits i potencials tornados o mànegues.