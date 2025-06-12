Denuncien l’atac d’un os a ramats agrupats a Naut Aran amb 4 ovelles mortes
El plantígrad va trencar el camp clos electrificat per arribar fins a les ovelles
Ramaders d’Aran van denunciar aquest dimecres un atac d’un os dimarts a la nit, que es va saldar amb la mort de quatre ovelles a Naut Aran. Aquests animals formaven part d’una agrupació de ramats amb més de mil exemplars a la Solana de Salardú, una de les que organitza cada any el Conselh Generau per protegir el bestiar oví sota la vigilància de pastors, mastins i camps closos electrificats (coneguts com pastors elèctrics). Així ho va explicar ahir el propietari de les ovelles mortes, Eric España. Aquest diari va provar d’obtenir la versió de l’administració aranesa.
España va detallar que l’os va trencar el camp clos electrificat per arribar fins a les ovelles. Es tracta d’un comportament que ja ha constatat anteriorment el personal de Medi Ambient del Conselh Generau.
El ramader va afegir que les quatre ovelles mortes presentaven ferides infligides per l’os i que el personal de l’administració aranesa que va acudir al lloc ahir per verificar si es tractava d’una predació va poder verificar la presència als voltants d’excrements d’aquest gran depredador. L’agrupació de ramats sota vigilància de pastors és una mesura que ha contribuït a reduir els danys de l’os a la ramaderia extensiva.