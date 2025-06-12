Els Mossos d'Esquadra van investigar el fundador del Grup Infantil Carmelità per abusos sexuals a Tàrrega
Va ser objecte d'una investigació policial el 2019 arran de la denúncia d'un exmembre que afirmava haver patit agressions
El frare carmelita i fundador del Grup Infantil Carmelità (GIC) de Tàrrega va ser sotmès a una investigació dels Mossos d'Esquadra l'any 2019 per presumptes abusos sexuals a menors. Segons ha avançat El Periódico, l'actuació policial es va iniciar després que un antic membre del GIC presentés una denúncia on assegurava haver estat víctima de dues agressions per part del religiós C. L. R. durant la dècada dels vuitanta a la seu dels Carmelites ubicada a la plaça del Carme de Tàrrega.
La investigació, que comptava amb l'autorització d'un jutjat de Cervera, va incloure l'escorcoll de l'habitació que el frare ocupava a Barcelona i l'anàlisi del seu ordinador personal, amb l'objectiu de trobar material gràfic relacionat amb els fets denunciats. Tot i que no es van localitzar imatges comprometedores, fonts properes al cas citades pel diari indiquen que el religiós hauria admès davant els agents haver abusat de menors vinculats a les activitats del grup que ell mateix dirigia.
Segons el relat del denunciant, un dels incidents va tenir lloc en una sala d'audiovisuals del centre, on el frare hauria projectat contingut de caràcter eròtic mentre abusava del menor. L'altre episodi s'hauria produït en una petita estança on, amb el pretext de mostrar-li fotografies, el religiós hauria tornat a abusar del jove. La víctima afirma que el frare li va confessar haver abusat d'altres infants anteriorment, demanant-li que mantingués silenci sobre el succeït.
Un cas que va prescriure
Anys després dels fets, el denunciant va intentar contactar amb el frare a través de Facebook per exigir-li que li demanés perdó, però no va obtenir resposta. Aquest silenci el va portar a formalitzar la denúncia el 2019, i malgrat que els fets havien prescrit, el jutge va ordenar l'escorcoll de l'habitació i l'ordinador del religiós, on no es va trobar material compromès. La causa judicial es va arxivar per prescripció delictiva.
Una figura reconeguda a Tàrrega
La notícia sobre els abusos sexuals que hauria comès el frare carmelita a menors del GIC de Tàrrega ha causat sorpresa entre els veïns de la capital de l'Urgell, ciutat on era, fins ara, una persona molt respectada i admirada, de fet fins i tot va ser l'encarregat de pronunciar el pregó de la Festa Major de Maig el 2001. Varies persones que havien format part del GIC han assegurat que de petits no van veure res ni havien sentit cap rumor al respecte encara que han reconegut que pel GIC, actualment inactiu, van passar molts menors durant els anys que va estar en funcionament, que el frare va fundar el 1972 i el va dirigir fins al 1997, és a dir, durant gairebé un quart de segle. El GIC oferia activitats de lleure a nens i adolescents tots els dissabtes a la tarda, de 17 a 20 hores, a dues sales situades als baixos de l'antic convent dels Carmelites (actualment és una residència privada). Dues vegades al mes hi havia projeccions de cinema i també s'hi organitzaven espectacles d'escala en hi-fi i colònies.
Quan va marxar de Tàrrega, va ser destinat a la parròquia Mare de Déu del Carme del barri del Carmel de Barcelona i el 2001 va passar a la comunitat de la parròquia Santa Joaquima de Vedruna al barri de Gràcia-Sant Gervasi, també de la capital catalana. Els seus darrers tres anys de vida va residir a la comunitat d'Olot, on va morir el dia 26 d'abril del 2022 a l'edat de 81 anys, 63 dels quals dedicats a la vida religiosa.
L’Ajuntament de Tàrrega, per la seva part, ha expressat a les xarxes socials “la ferma condemna contra els abusos sexuals a menors” i ha reafirmat “el nostre compromís vers la protecció dels infants i la lluita contra aquests delictes intolerables”.