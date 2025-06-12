Ferit greu amb una serra radial un operari a Bellpuig
Va passar a la carretera de Preixana
Un operari va resultar ferit de gravetat aquest dimecres al matí a Bellpuig al tallar-se en un braç amb una serra radial, segons van informar els Bombers. Va passar a la carretera de Preixana i va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova pel SEM.
D'altra banda, el GRAE dels Bombers va rescatar aquest dimecres al matí a la cova d’Anes, a Prullans, un senderista indispost. Va ser evacuat en helicòpter i, posteriorment, en ambulància.
Ferits en accidents a Sant Ramon i Peramola
Dos persones van resultar ferides ahir en una sortida de via a Sant Ramon i en un accident de moto a Peramola.