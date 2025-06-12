Quatre cotxes cremats en incendis a Agramunt i a la Pobla de Segur
Cap persona ha resultat ferida
Els Bombers de la Generalitat han treballat durant la matinada d'aquest dijous en dos incendis que han afectat vehicles a les comarques de Lleida. En el primer avís, a la 01.40 h, el foc ha afectat dos vehicles al carrer Costapera de la Pobla de Segur. Dos dotacions han extingit l'incendi amb escuma.
El segon avís ha estat a les 04.03 hores, des del carrer Raval de Puigverd del municipi d'Agramunt. En aquest lloc han cremat dos vehicles i un tercer ha quedat afectat. També ha resultat malmesa la façana d'un edifici. També hi han treballat dos dotacions dels Bombers.
Els dos incidents s'han saldat sense cap dany personal.