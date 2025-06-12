SEGRE

Quatre cotxes cremats en incendis a Agramunt i a la Pobla de Segur

Cap persona ha resultat ferida

Incendi en cotxes a Agramunt / Albert Guerrero
Lluís Serrano
Publicat per
segre
Vídeo dels cotxes cremats a Agramunt / Albert Guerrero

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Bombers de la Generalitat han treballat durant la matinada d'aquest dijous en dos incendis que han afectat vehicles a les comarques de Lleida. En el primer avís, a la 01.40 h, el foc ha afectat dos vehicles al carrer Costapera de la Pobla de Segur. Dos dotacions han extingit l'incendi amb escuma.

El segon avís ha estat a les 04.03 hores, des del carrer Raval de Puigverd del municipi d'Agramunt. En aquest lloc han cremat dos vehicles i un tercer ha quedat afectat. També ha resultat malmesa la façana d'un edifici. També hi han treballat dos dotacions dels Bombers.

Els dos incidents s'han saldat sense cap dany personal.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking