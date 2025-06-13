TURISME
Retiren un gran arbre caigut a la Pallaresa per evitar riscos en el ràfting
Tècnics, bombers i ajuntament de Rialp
Els bombers de Sort, juntament amb membres de l’Associació de Turisme Actiu del Pallars Sobirà i de l’ajuntament de Rialp, van retirar diumenge passat un gran tronc de més de 10 metres de longitud i prop d’un de diàmetre que havia caigut la nit abans sobre el llit de la Noguera Pallaresa a Rialp, en una zona sota el barranc de Romadriu.
El portaveu de les empreses de turisme actiu, Flòrido Dolcet, va explicar que durant la jornada de diumenge la previsió era que descendissin entre 300 i 500 persones en ràfting i que el tronc hauria suposat un perill, i el van tallar per parts amb una motoserra i van traslladar els principals troncs. Tanmateix, l’enorme arrel segueix al lloc i, segons Dolcet, hauria de portar-se a terme una actuació per retirar-la i sanejar la zona. Segons la seua opinió, la pertinaç sequera dels últims anys seguida d’una primavera d’intenses pluges han causat la mort d’arbres al llit del riu, primer, i la seua següent caiguda sobre el curs.
Per fer l’extracció de l’arbre, van haver de demanar a Endesa que tanqués les comportes de la Torrassa i de Llavorsí per reduir el cabal del riu, fet que va aconseguir posar-se en pràctica durant unes tres hores, va assenyalar Dolcet.
El responsable del sector es va preguntar també quina administració hidràulica és la competent en aquest tipus d’actuacions (amb referència a l’Agència Catalana de l’Aigua o la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), si bé va puntualitzar que la Diputació atorga cada any ajuts per netejar el llit del riu de brossa i troncs. El president del consell comarcal, Carles Isus, va assenyalar que la corporació que dirigeix serà l’encarregada de l’actuació, que s’emprendrà la tardor que ve.