La Vall de Lord ‘col·loca’ 107 ha de bosc per capturar CO2
L’Associació Forestal prepara una altra remesa de crèdits climàtics per al 2026
L’Associació Forestal de la Vall de Lord ha col·locat aquest any la gestió i el manteniment d’un total de 107 hectàrees de bosc de Sant Llorenç de Morunys com a crèdit de carboni, i prepara per a l’any que ve una altra emissió d’adobs climàtics d’una extensió similar, l’assignació de la qual a una empresa amb excés d’emissions de CO2 es troba en fase de negociació, van explicar fonts de l’entitat.
El primer paquet, dividit en tres rodals, ha estat contractat per ATL (Aigües del Ter-Llobregat), que pagarà anualment 4.100 €/ha. Aquests crèdits es faran efectius aquest mateix any.
El projecte consisteix a posar superfícies boscoses a disposició d’empreses que emeten grans volums de gasos amb efecte d’hivernacle i amb un finançament que permet adequar les masses arbòries perquè absorbeixin almenys una part d’aquestes emissions i, d’aquesta manera, compensin aquesta pol·lució.
En el cas d’ATL, que el 2024 va emetre al voltant de 65.000 tones de CO2 equivalent, la previsió és que els crèdits climàtics a la Vall de Lord facilitin l’absorció de 3.600, a raó d’una mica més de 30 per hectàrea i any.
Aquests diners permeten als propietaris dels boscos finançar una gestió, i el seu posterior manteniment, en la qual s’eliminen els arbres de menor entitat per facilitar el desenvolupament dels de més envergadura, que són els que capturen més volums de diòxid de carboni al portar a terme la fotosíntesi.
“Els boscos tenen molta densitat i és necessari rebaixar-la. La idea és poder disposar en deu anys de boscos vells a les zones en les quals estem treballant”, expliquen fonts de l’associació, que ressalten que “primer vam crear el Promacc (Projecte Forestal de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic) i després vam buscar les empreses a les quals se’ls ofereix”.