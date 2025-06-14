EMERGÈNCIES
Incendi en un tren a l’estació de Cervera
Hi van enviar una dotació de Bombers
Una dotació dels Bombers de la Generalitat va treballar ahir en les tasques d’extinció d’un petit incendi a l’estació de tren de Cervera. Segons van explicar, d’un tren havien sortit espurnes. Els Bombers van rebre l’avís a les 12.49 hores. La circulació de trens no va quedar afectada.
Val a recordar que la nit de dimarts passat un incendi en uns matolls propers a la via del tren a Anglesola, que semblava provocat per les espurnes generades en una maniobra de frenada d’un comboi, va obligar a interrompre la circulació d’aquesta mateixa línia (RL3 i RL4), que va de Lleida a Cervera. En aquest cas, els 37 passatgers van ser evacuats a l’andana de l’estació a l’espera que arribés un mitjà de transport alternatiu.
D’altra banda, tres dotacions dels Bombers van treballar en l’extinció d’un incendi de vegetació a Menàrguens. L’avís es va rebre a les 13.57 hores al costat de la C-12, en direcció a Lleida. El foc va cremar una superfície d’uns 8.500 metres quadrats. Així mateix, un foc va calcinar un contenidor de matinada al Grup Santa Maria de Gardeny a Lleida.