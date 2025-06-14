SUCCESSOS
Operatiu a Tàrrega contra multireincidents
Desenes d’agents dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Tàrrega van portar a terme ahir a la tarda un operatiu a la capital de l’Urgell en el marc del pla Kanpai contra la multireincidència, impulsat per la policia catalana per tot el país. L’ampli dispositiu va generar molta expectació. Els agents van fer identificacions en almenys un bar situat al cèntric carrer Sant Pelegrí i amb l’ajuda de gossos també van escorcollar almenys un vehicle. Per fer l’operatiu amb seguretat van tallar trams d’alguns carrers. Segons testimonis, l’operatiu va començar cap a les 19.00 hores.
Val a recordar que fa un mes, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Lleida van fer també un operatiu Kanpai que es va saldar amb 3 detinguts i 339 identificats amb 1.600 antecedents en diferents zones de Lleida ciutat com l’Eix i el Centre Històric.