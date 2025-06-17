POLÈMICA
Òmnium de la Segarra renuncia a portar la Flama del Canigó a Cervera
Després de dos anys d’“incidents i malentesos” amb la Paeria. L’alcalde afirma que la celebració es durà a terme amb el suport de l’entitat a nivell de Catalunya
Òmnium Cultural Segarra-Urgell no participarà aquest any en l’arribada de la Flama del Canigó a Cervera la nit de Sant Joan. Així ho ha decidit la junta directiva territorial, després de constatar “incidents i malentesos” amb el govern de la Paeria en les dos últimes edicions. En un comunicat, l’entitat afirma que, el 2023, els membres del govern no van llegir el manifest d’Òmnium i que, el 2024, l’alcalde, Jan Pomés (PSC), va declarar que “llegia el manifest sota l’amenaça dels membres d’Òmnium”. Per tot plegat, l’associació ha decidit no participar per “no ser còmplices de la pèrdua de l’esperit de festa i reivindicació que té, per a nosaltres, la Flama del Canigó”. L’entitat ha enviat als seus socis un document que detalla que Òmnium Cultural és el coordinador de l’arribada de la flama i d’actes de celebració de la Diada. Detalla que sí que col·laborarà en els actes de Tàrrega, Guissona, Bellpuig, Agramunt i altres localitats de la Segarra i l’Urgell on “sempre s’ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments”.
Per la seua part, Pomés va assegurar que, malgrat que la secció territorial d’Òmnium de la Segarra-Urgell no participi aquest any, la Paeria organitzarà l’arribada de la Flama del Canigó. Va assegurar que comptarà amb la col·laboració d’Òmnim a nivell català i de la Penya Ciclista de Cervera.
El 2023 l’alcalde va llegir un manifest de la Paeria dedicat a Cervera i la Segarra, i l’exalcalde Joan Santacana (ERC) va llegir el d’Òmnium. Segons Pomés, el primer any desconeixia que tradicionalment es llegia el text de l’entitat, però va matisar que “no sempre ha estat així”.
Pomés va afegir que, el 2024, la Paeria va llegir el manifest d’Òmnium perquè així ho havia consensuat l’equip de govern de PSC i Junts, i no per “amenaces” de l’entitat de no fer arribar la flama. De fet, també aquest any preveuen llegir el manifest de l’associació. “Hem intentat comptar amb la seua col·laboració, però no va poder ser”, va dir l’alcalde, que deixa “la porta oberta” que participin de nou. Pomés no va donar importància a aquesta qüestió, al considerar que sí que col·labora amb Òmnium i va lamentar que es vulgui “utilitzar això políticament”.