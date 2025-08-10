SUCCESSOS
Roben una piscina desmuntable en una casa d'una partida de Lleida després de buidar 8.000 litres d’aigua
És el segon cop que els passa als amos des del 2023. Els lladres van entrar en dos finques i els veïns volen més vigilància
Una piscina desmuntable. Aquest és el botí que es van emportar dissabte lladres d’una casa de la partida de les Canals, a l’Horta de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. Els delinqüents van sostreure la piscina després de buidar els 8.000 litres d’aigua que hi havia dins. Els afectats ho van denunciar davant dels Mossos d’Esquadra i és la segona vegada que els ocorre, l’altra va ser el 2023. Els lladres no van acabar aquí la nit, sinó que van robar en una altra finca propera.
Els robatoris es van produir dissabte a la nit. En una de les cases, els lladres van accedir a l’interior després de serrar amb una radial el reixat d’una de les finestres. Es van emportar diversos objectes. En l’altra, van buidar l’aigua d’una piscina desmuntable i se la van emportar. “Té quatre metres i mig de llarg, una mica més de dos d’ample i més de 80 centímetres d’altura, i hi an de cabre entre 8.000 litres i 9.000 litres”, va explicar ahir el veí afectat, que va afegir que “és la segona vegada que ens la roben. Ens va passar el mateix el 2023 i aquesta era la piscina que havíem comprat l’any passat i que teníem per als nens”. En aquella ocasió, els lladres també van entrar dins de la torre. Ho van fer per la teulada. Dissabte no van accedir a l’interior perquè va saltar l’alarma. Pel que fa a la destinació de la piscina, va afirmar que “suposo que la utilitzaran ells (els lladres) o l’hauran revenut”. En aquest sentit, va demanar més vigilància.
La Urbana i els Mossos despleguen un dispositiu de vigilància per l’Horta des del desembre després dels assalts i crema de diverses cases. Fa un parell de setmanes, arran de la detenció del principal sospitós –que van posar en llibertat després de quatre dies a la presó, en una polèmica decisió judicial–, Xavier Ribelles, cap dels Mossos al Segrià, va dir que “s’ha traduït en una baixada considerable dels robatoris”.
Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir després de la junta de seguretat de la setmana passada que a l’Horta s’han fet 1.639 actuacions relacionades amb la seguretat, 406 controls i s’han practicat nou detencions, “cosa que ha suposat una reducció de 48% del nombre de delictes contra el patrimoni i més encara, els robatoris amb força (-62%) i a l’interior de cases (-66%)”.