A l’escola amb els llibres i el ventilador sota el braç: famílies d'un col·legi de Lleida cedeixen 15 aparells i un aire condicionat
El col·legi del Palau d'Anglesola assoleix l’última setmana de classe els 34,5 graus
La comunitat educativa del col·legi Arnau Berenguer del Palau d’Anglesola ha decidit intervenir en l’assumpte davant de les altes temperatures que s’estan registrant aquests dies al centre.
Segons ha denunciat l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), aquest és el segon any de funcionament del col·legi, un edifici de nova construcció amb amplis finestrals i sense persianes, cosa que agreuja la sensació tèrmica a l’interior.
El disseny original del centre preveia que plantes enfiladisses oferissin ombra natural amb el pas del temps, però encara no han crescut prou com per ser efectives.
Mentrestant, la situació s’ha tornat insostenible en els últims dies de curs lectiu.
Després de diverses reunions entre Educació i l’AFA, es va proposar sol·licitar la instal·lació de tendals provisionals. Es van demanar tres pressupostos i es va arribar al compromís de col·locar un tendal al menjador.
Tanmateix, davant de la falta d’execució, l’AFA va decidir actuar pel seu compte i, en l’última assemblea de pares, va aprovar la compra d’un equip d’aire condicionat per al menjador.
Educació ha acceptat aquesta iniciativa i ha confirmat als pares que instal·larà també un tendal.
En aquest sentit, la intenció és convertir el menjador en un refugi climàtic, especialment necessari durant l’estiu, ja que el col·legi acollirà activitats del casal extraescolar.
Mentrestant, les aules segueixen sense una solució efectiva. Dilluns passat, l’AFA va llançar una crida urgent a les famílies perquè portessin ventiladors. En total, ja se n’han instal·lat quinze a les diferents classes.
L’escola també ha començat a registrar les temperatures que s’assoleixen al’interior de l’edifici, arribant fins als 34,5 graus centígrads en alguns moments del dia.
D’altra banda, la comunitat escolar reclama una solució urgent i estructural, recordant que les condicions actuals no garanteixen un entorn adequat per a l’aprenentatge.
Val a recordar que els treballs de construcció d’aquest col·legi de Primària del Pla d’Urgell, inaugurat l’abril del 2024, van comptar amb una inversió de 3,2 milions d’euros, dels quals el consistori en va assumir fins a 365.000 i la resta la va sufragar la conselleria d’Educació.