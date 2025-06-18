La demarcació de Lleida preveu rebre més de 580.000 turistes durant l'estiu, un volum similar al dels darrers dos anys
Els hostalers calculen que els visitants generaran 1,5 milions de pernoctacions i aposten per allargar la temporada
El sector turístic de les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran preveu rebre més de 580.000 visitants durant aquest estiu. A més, es calcula que aquests generaran més d'1,5 milions de pernoctacions, xifra que suposaria revalidar els resultats obtinguts entre els mesos de juny i setembre dels darrers dos anys. Un dels objectius, però, és poder allargar la temporada; tant des de Sant Joan fins a mitjans de juliol com de finals d'agost fins al 12 d'octubre. Pel que fa al perfil de públic, s'espera que, majoritàriament, provingui de Catalunya o d'altres punts de l'Estat. Tot i això, cal tenir en compte que els turistes internacionals van suposar, l'estiu de l'any passat, un 20% del total de visitants i un 17% de les nits d'allotjament.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha detallat que les dades dels primers quatre mesos de l'any "permeten reforçar aquestes bones previsions", tenint en compte que en aquest període s'ha registrat un lleuger augment d'ocupació respecte al de 2024. Concretament, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels, càmpings, cases de turisme rural i apartaments turístics han rebut 433.244 turistes i 1.032.917 pernoctacions, xifra que suposa un increment del 3,08% i del 0,94%, respectivament.
Serrano ha dit que tot i que en altres destinacions turístiques es parlarà aquest estiu de massificació i, fins i tot, s'organitzaran accions de protesta, aquest no és el cas de la demarcació de Lleida. Així, ha assegurat que en aquestes comarques el sector no ha crescut de forma "descontrolada" com en altres zones i ha destacat que és una destinació "sostenible". De fet, ha apostat per allargar la temporada per tal de poder incrementar el nombre de pernoctacions en altres mesos de l'any.
Per la seva banda, el secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, ha destacat que les previsions indiquen que aquesta campanya d'estiu serà positiva, tenint en compte que el sector ja ha començat a treballar amb la idea d'arribar fins a la tardor. En aquest sentit, ha dit que la situació ideal pels hostalers seria poder fer una temporada més o menys estable que s'allargués entre 9 i 10 mesos de l'any.
Mentre, Josep Lluís Farrero, representant de la Federació de Turisme Rural de Lleida, ha detallat que esperen una ocupació d'entre el 70 i el 75% a les cases rurals de la demarcació durant el pont de Sant Joan i que les previsions de cara a l'estiu també són bones. Així, ha dit que la pluja de la primavera ha estat molt beneficiosa per la flora, els rius i el paisatge i que aquests elements ajudaran a atreure visitants. De fet, el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, ha destacat que les reserves d'aigua actuals són les millors dels darrers 20 anys i que esperen superar els 800.000 serveis oferts l'any passat.
En el cas dels càmpings, la previsió de cara a Sant Joan és arribar al 70 o 80% d'ocupació. Mentre, aquest estiu, s'espera estabilitzar el volum d'usuaris que s'han registrat en el darrer any, tenint en compte que el sector ha experimentat un creixement important després de la pandèmia. Tot i que les pluges de la primavera han generat una certa "inestabilitat" en els visitants estrangers, la presidenta de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, es mostra més optimista de cara als pròxims mesos.
La temporada d'estiu d'enguany s'ha celebrat a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), tenint en compte que aquest 2025 es commemoren tres efemèrides: els 70 anys de la declaració del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el 25è aniversari de les esglésies romàniques de la Vall de Boí com a Patrimoni Mundial de la Humanitat i els primers 10 anys de les festes del foc del Pirineu com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco, tal com ha explicat l'alcaldessa d'aquest municipi, Sònia Bruguera.