Detingut a Lleida un home en crida i cerca per presumpta temptativa d’homicidi a Galícia
La Policia Nacional va interceptar-lo quan intentava entrar a Andorra; el jutjat ha ordenat el seu ingrés a presó i s’ha iniciat un procediment d’expulsió per situació administrativa irregular
La Policia Nacional va detenir el cap de setmana passat un home a la frontera de la Seu d’Urgell amb una ordre de reclamació judicial nacional per homicidi en grau de temptativa de Pontevedra (Galícia).
La persona detinguda es considera part principal i "especialment activa" en una gran baralla en la qual es va fer ús d’armes blanques la tarda del passat 3 de juny a la Plaça de Barcelos de la ciutat gallega, ha informat el cos en un comunicat aquest dimecres.
La investigació policial va permetre detenir quatre persones resultant una d’elles a la fuga i, després de ser identificat, es va procedir a la inserció de l’ordre de recerca i captura a la Base de Dades d’Assenyalaments Nacional, iniciant-se el dispositiu habitual de la Policia Nacional en aquest tipus d’actuacions.
Es dirigia a Andorra
L’arrestat viatjava en un vehicle compartit amb què pretenia entrar a través de la frontera d’Espanya cap al Principat d’Andorra.
Després de la seua detenció, va ser posat a disposició judicial a la Seu d’Urgell i es va avisar el Jutjat d’Instrucció 3 de Pontevedra, que va decretar el seu ingrés a la presó.
A més, ja que el detingut té una situació administrativa "irregular" i atesos els fets pels quals se'l va detenir, se li ha tramitat també un procediment d’expulsió del país.