Petició de 10 anys per a un acusat de disparar amb una escopeta a Térmens
La Fiscalia sol·licita una condemna de deu anys i mig de presó per a un veí de Menàrguens de 45 anys que va ser detingut pels Mossos d’Esquadra el 14 d’agost de 2023 acusat de disparar amb una escopeta retallada en un bar de Térmens, en la Noguera, durant una discussió. Està previst que el judici se celebri el 26 de juny a l’Audiència de Lleida.
Els fets van tenir lloc quan es va produir una baralla entre l’acusat i el responsable del bar, a la plaça Manuel Bertrand. L’home se’n va anar i va tornar a l’establiment armat amb una escopeta retallada. Va disparar tant a l’interior com a l’exterior i una treballadora va resultar ferida lleu al coll. També va proferir amenaces de mort.
El Ministeri Públic sol·licita set anys de presó per temptativa d’homicidi, dos anys per tinença il·lícita d’armes, un any per amenaces, sis mesos per lesions per imprudència, una multa de 900 euros per maltractament d’obra i que indemnitzi la dona ferida amb 16.000 euros.