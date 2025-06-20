Endesa estrena el seu hub de recàrrega ultraràpida més potent a Lleida, situat a Bassella
La nova estació ofereix una potència de 972 kW, la més important d’Endesa a la demarcació de Lleida
Endesa ha inaugurat aquest divendres un hub de recàrrega ultraràpida per a vehicles elèctrics a Bassella. Concretament, està situat al quilòmetre 134 de la carretera C-14, via de comunicació estratègica que connecta Catalunya amb Andorra. La nova estació compta amb una potència total de 972 kW i es posiciona com el hub més potent d’Endesa a la demarcació de Lleida, lleugerament superior al que hi ha al punt de servei Àrea Eurotrak de l'A-2 (944 kW), a Fonolleres, a la Segarra. En aquesta línia, es tracta del tercer de Catalunya en potència total, després del de Parc Vallès, a Terrassa (Vallès Occidental) i del de l’estació de servei d’Andamur a la Jonquera (Alt Empordà).
El hub incorpora tres estacions de tecnologia ultraràpida de 300 kW de doble connector (dues mànegues), de manera que s’hi poden carregar sis vehicles a la vegada i compta amb l'estàndard europeu de càrrega CCS2 o Combo. És ideal per a conductors que disposen de poc temps per carregar, ja que permet recuperar el 80% de la bateria en uns 15 minuts, o dit d’una altra manera, recuperar fins a 100 km d’autonomia en només 3-10 minuts en funció del vehicle. La instal·lació d’aquests equips se suma a les dues places de recàrrega ràpida i semiràpida que ja hi ha des de fa quatre anys a BaSSella Experiences, amb fins a 50 kW en un connector i 22 kW en l’altre.
Pol Olivella, responsable de mobilitat elèctrica d’Endesa a Catalunya, ha destacat que amb el nou hub es reforça "l’aposta per dotar el territori de serveis energètics de qualitat, especialment en eixos de mobilitat tan importants com la C-14". Per la seva banda, Pau Soler, director de BaSSella Experiences, ha afegit que per aquestes instal•lacions passen les principals marques automobilístiques del sector per a dur a terme tasques de desenvolupament i prova de prototips off-road. "Amb el canvi cap a l’electrificació que el sector està experimentant en els darrers anys, aquesta infraestructura era molt necessària", ha conclòs.