Formació per autoprotegir-se dels incendis forestals a Àger
Saber actuar davant d’incendis forestals va ser l’objectiu de la sessió informativa que es va portar a terme al Local Social d’Àger, destinada principalment a propietaris i residents del municipi, amb especial atenció a aquells amb habitatges propers a zones boscoses. La jornada va reunir gairebé 50 veïns que es van interessar per conèixer les millors pràctiques preventives davant del risc d’incendis.
La iniciativa, organitzada per Protecció Civil en col·laboració amb l’ajuntament d’Àger, va comptar amb representants de diferents cossos d’emergències, que van oferir una visió integral sobre la gestió i prevenció d’aquests sinistres que suposen una amenaça creixent durant la temporada estival. D’aquesta manera, els bombers van explicar que afecta urbanitzacions i habitatges aïllats, assenyalant els principals riscos. Per la seua banda, els Agents Rurals van detallar les mesures preventives recomanades i la normativa que regula les activitats de risc en zones sensibles. A més, l’equip de Protecció Civil va oferir recomanacions sobre autoprotecció i preparació del kit d’emergència per afrontar situacions crítiques, i professionals del SEM van instruir els participants sobre primers auxilis i protocols d’actuació en cas de cremades.