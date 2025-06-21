Incendis forestals causats per llamps a Os de Balaguer i Vilanova de Meià
Ambdós es van declarar ahir a la tarda i el primer va calcinar dinou hectàrees
Nova jornada complexa per incendis de vegetació ahir a Ponent. Els més complicats es van declarar a la Noguera, a Os de Balaguer i Vilanova de Meià. Ambdós van ser causats per llamps. Val a recordar que dijous a la nit hi va haver tempesta elèctrica. També ahir a la tarda a la comarca. El primer foc es va declarar a les 14.10 hores en una zona de camps i vinyes a Os de Balaguer, a l’Ermita de Cérvoles, i va calcinar prop de 19 hectàrees. En l’extinció van participar un total de 44 dotacions terrestres i aèries desplegades amb un centenar d’efectius dels Bombers i els Agents Rurals. El foc va cremar 17,71 hectàrees de terreny forestal i 1 hectàrea de terreny agrícola, segons el primer càlcul dels Rurals. A les 17.30 hores el van donar per estabilitzat.
Posteriorment, a les 18.43 hores es va declarar un altre incendi a Vilanova de Meià, en una zona d’accés al Montsec de Rúbies. Un veí va veure com queia un llamp i poc després va observar una columna de fum. Inicialment es van activar 13 dotacions terrestres i cinc mitjans aeris. No va superar l’hectàrea.
No van ser els únics focs que es van declarar ahir. N’hi va haver almenys uns altres tres de vegetació agrícola a Bellvís, Vilanova de la Barca i Agramunt. Els dos primers es van produir al migdia i el de l’Urgell, a la tarda, i va calcinar unes dos hectàrees. Així mateix, els Bombers van vigilar durant tota la matinada el foc que es va declarar dijous a Oliola (8,5 ha). També n’hi va haver un altre als Plans de Sió (2,6 ha). Ambdós van ser causats per recol·lectores.