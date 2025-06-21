Liciten er enlumenat decoratiu der arriu Malo
Er Ajuntament de Naut Aran a trèt a concors era installacion d’un sistèma d’enlumenat decoratiu en entorn der arriu Malo, en nuclèu urban de Baqueira, entre eth carrèr Perimetrau e era C-28. Era actuacion compde damb un pressupòst de 91.586 èuros.
Eth projècte contemple era collocacion de 37 columnes de lum ath long d’un tram d’uns cent mètres en andús marges der arriu, damb er objectiu de milhorar era integracion paisatgistica d’aguest espaci privilegiat mès actuauments infraemplegat pera manca d’enlumenat public. Era actuacion cerque convertir er entorn der arriu Malo en un nau espaci de passeig, segur e accessible, en tot refortilhar atau eth sòn atractiu toristic e era qualitat der entorn urban, especiauments pendent es mesi d’iuèrn, quan i a mens ores de lum.