Estabilitzat l’incendi entre la Segarra i el Solsonès que ha cremat 27 hectàrees
Els Bombers han treballat des de les 7 al foc iniciat a Florejacs sense mitjans aeris a causa dels vents erràtics
Els Bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar cap a les 21.30 hores l’incendi de vegetació iniciat a Torrefeta i Florejacs (Segarra) que ha arribat al Solsonès. Hi segueixen treballant amb 19 dotacions terrestres. Els efectius han prioritzat el flanc dret i han aconseguit frenar l’evolució amb eines manuals, mentre que les ADF han llaurat camps propers a l’incendi. Cap a les 7 de la tarda s’han retirat els mitjans aeris per culpa de les tempestes amb vents erràtics. Segons dades dels Agents Rurals, el foc afecta una superfície de 26,84 hectàrees de terrenys. La principal hipòtesi sobre l’origen del foc és una sobrecàrrega en una línia elèctrica.