Impulsen una federació de fallaires de Catalunya
Les inaugurarà el 25 d’octubre el museu de les festes del foc. Acollirà una trobada amb tots els pobles que baixen falles
Els fallaires catalans han posat en marxa el procés d’unir-se en una associació. La formaran inicialment els pobles que van ser reconeguts a la Llista de la Unesco, englobant entitats i organitzacions vinculades a la festa, i la seua creació es troba en la fase final d’aprovació dels estatuts. Aquesta iniciativa respon a la voluntat de crear sinergies entre els pobles fallaires del Pirineu català i establir un interlocutor únic amb l’Administració per coordinar els plans de protecció davant del risc d’incendis, entre altres aspectes.
D’altra banda, busca acompanyar els pobles que s’han sumat a la festa els últims anys perquè la “marca” de les falles compleixi uns estàndards de qualitat i no es desvirtuï la tradició.
D’altra banda, Les celebrarà el 25 d’octubre un encontre amb tots els pobles fallaires del Pirineu. S’espera que hi assisteixin representants d’un centenar de localitats de Catalunya, Aragó, França i Andorra. Això inclou tant els seixanta-tres que van optar a la candidatura de la Unesco impulsada per Andorra el 2015 com els que s’han anat afegint a la festa.
La trobada coincidirà amb la inauguració del nou centre d’interpretació de les festes del foc de Les, la Casa deth Haro. El museu incorporarà projeccions, taules interactives i locucions per contextualitzar aquesta tradició que ret culte al foc a tot el Pirineu. Quant a la trobada fallaire, es portarà a terme una taula redona per analitzar el recorregut de la festa en aquests últims deu anys, a banda de revisar que tots els pobles participants compleixin els estàndards que va determinar la Unesco, a fi de garantir un creixement sostingut de la tradició.