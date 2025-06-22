L’incendi forestal de la Noguera afecta ja 140 hectàrees i obliga a tallar dues carreteres i a confinar Plandogau
La principal hipòtesi és una línia d’alta tensió i els Bombers no tenen mitjans aeris a causa del vent
L’incendi iniciat a Oliola, a la comarca de la Noguera, ja afecta unes 140 hectàrees, 55% agrícoles i 45% forestals, segons els Agents Rurals. Les flames han afectat l’espai d’interès natural de Valls del Sió-Llobregós. La principal hipòtesi és que una línia elèctrica d’alta tensió ha iniciat el foc al nucli de Plandogau.
A causa de l’incendi s’han tallat les carreteres C-1412a entre Ponts i Vilanova de l’Aguda i la L-313 a Oliola. També s’ha demanat el confinament preventiu de la població de Plandogau i masos aïllats per evitar posar-se en risc mentre es duen a terme les tasques d’extinció.
Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb 28 dotacions terrestres perquè el vent ha obligat a retirar els mitjans aeris.