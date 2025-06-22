L'incendi de Granyena de Segarra deixa cases envoltades de cendra i camps de cereals calcinats
Els Bombers continuen remullant la zona per evitar revifades
Cases envoltades de cendra i un paisatge agrícola transformat, on els camps de cereals sense segar contrasten amb conreus calcinats. Aquesta és la imatge l'endemà de declarar-se l'incendi de Granyena de Segarra, que ha cremat unes 473 hectàrees i que els bombers han donat per controlat a dos quarts de vuit del matí d'aquest diumenge. Efectius dels bombers continuen remullant la zona per evitar la revifada de les flames. El foc va obligar a confinar els municipis de Cervera, Granyanella de Segarra i els nuclis de la Curullada i Fonolleres. També es va tallar l'A-2 a la Segarra i les carreteres L-303, L-311B, LV-2141 i N-IIa. El foc es va originar per l'incendi d'un turisme en un camp de conreu de cereal.
Veïns de Granyena de Segarra, Granyanella de Segarra i els nuclis de la Curullada i Fonolleres han vist com els bombers continuaven treballant amb mitjans aeris i terrestres per extingir l'incendi que durant hores els va confinar a les seves cases.
Segons les dades provisionals del Cos d'Agents Rurals, l'incendi ha cremat una superfície de 472,96 hectàrees, majoritàriament de vegetació agrícola (321,80 ha), però també forestal (148,96 ha) i, en grau més baix, urbana (2,20 ha). D'aquestes, 355,60 pertanyen a l'espai natural protegit de Granyena.
Protecció Civil de la Generalitat ha tancat la prealerta del pla Infocat després d'activar aquest dissabte la fase d'alerta per la simultaneïtat d'incendis. En tot cas, reclama no abaixar la guàrdia perquè el risc d'incendi continua essent alt a una quinzena de comarques del centre, oest i sud de Catalunya.