Marta Vilanova, veterinària, sobre la revetlla de Sant Joan: "Els animals poden espantar-se molt amb els terrabastalls"
El Col·legi de Veterinaris de Lleida aconsella mesures per reduir l’ansietat de les mascotes durant la revetlla
La revetlla de Sant Joan pot ser una nit difícil per a gossos, gats i altres mascotes a causa del soroll dels petards. Marta Vilanova, veterinària i vocal del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, recomana que els seus amos prenguin una sèrie de mesures per ajudar-los a suportar-la millor. “Els animals poden espantar-se molt amb els terrabastalls, ja que són imprevisibles i incontrolables, per la qual cosa és important crear una zona segura a casa”, explica. Per això, s’han d’abaixar persianes, tancar finestres i portes i així aïllar el soroll exterior. També recomana envoltar-los d’objectes familiars, com els seus joguets o llit, i posar música, la ràdio o la tele. “Si cal passejar el gos, el millor és fer-ho en les hores del dia més tranquil·les i utilitzar un arnès en lloc de collar perquè se senti més segur”, apunta. Vilanova afegeix que es poden utilitzar productes naturals o ansiolítics, sempre consultant-ho prèviament amb el veterinari.