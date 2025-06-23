Gelicios, la gelateria artesana de Tàrrega que aposta per la fruita de proximitat i sabors personalitzats
Amb 35 varietats i ingredients de proximitat, l’empresa Gelicios aposta per la personalització i vol ser un referent a Catalunya en un any
Gerard Gual i Xavier Robinat són dos emprenedors de Tàrrega que han creat Gelicios, una empresa d’elaboració de gelats artesans amb fruita natural i de proximitat. Gual i Robinat van adquirir un obrador de gelats situat a l’avinguda Ondara de la capital de l’Urgell i han començat a treballar amb el nom fa aproximadament dos mesos després de formar-se en elaboració de gelats i receptes a Espanya i Itàlia i rebre el traspàs dels antics amos. Així, Gual va explicar que “la matèria primera és natural i el procés d’elaboració és totalment artesanal, fet que fa que els nostres gelats tinguin menys aire i siguin més densos i això es nota en la cremositat”. “Per exemple, per cada cubeta de 2,5 quilos de gelat, utilitzem un quilo de fruita”, va revelar Gual. En aquests moments ofereixen uns 35 sabors diferents.
Gelicios es diferencia perquè “oferim als nostres clients la possibilitat de personalitzar en exclusiva els seus gelats, en aquest sentit ja hem creat un gelat d’alfàbrega amb gingebre i un altre de gamba roja”, va destacar Gual. També va indicar que “tanquem el cercle, des de la fabricació, a l’emmagatzemament i la distribució, per garantir tot el control del procés i, sobretot, evitar que es trenqui la cadena de fred”, va apuntar. Entre els gelats que tenen més sortida hi ha els sorbets de fruita (mango, poma o pera...) i els gelats d’acerolada, que porta pastanaga, taronja, llimó i llima, i de tiramisú sense gluten i un de formatge amb figues i ametlles torrades així com els que porten un punt d’alcohol. El sector de la restauració és el seu principal client. El seu objectiu d’aquí a un any és ser un referent a Catalunya.