Les obres de la rotonda de Castellserà, al juliol
Paneque anuncia l’inici dels treballs a l’encreuament de la C-53 d’un projecte que millorarà la “seguretat viària i la mobilitat”. Els alcaldes apressen mesures entre Tàrrega i Balaguer
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar ahir que al juliol començaran les obres de construcció de la reivindicada rotonda a l’encreuament de la carretera C-53 amb les carreteres LV-3028 i LV-3344 fins a Castellserà i Ivars d’Urgell. Paneque va afirmar que la nova rotonda millorarà la “seguretat viària i la mobilitat” en un punt que va qualificar com a “negre” en el qual han mort tres persones en dos accidents l’abril del 2011 i el març del 2023, i en el qual en els últims 25 anys s’han registrat nombrosos sinistres, 5 de greus i 36 de lleus.
Paneque va explicar que la nova rotonda és compatible amb el model 2+1 que la Generalitat preveu implantar en un futur a la carretera C-53 entre Tàrrega i Balaguer. Segons va dir, aquest model permet “no fer un consum excessiu del territori, però sí tenir un carril central segregat, en la majoria dels casos, per reduir la sinistralitat en un 20% en els xocs frontals, que són en els que ara es registren la major part de víctimes”.
Així, la rotonda costarà 725.000 euros i les obres, que aniran a càrrec de Sorigué, s’allargaran cinc mesos. La rotonda tindrà un diàmetre exterior de 48 metres, una calçada anular de 8 metres i vorals de 0,5 metres (interior) i un metre (exterior), amb il·luminació autònoma.
La presentació va comptar amb els alcaldes de Castellserà, Marcel Pujol; la Fuliola, Jaume Ferrer; i Penelles, Eloi Bergós, i representants de la plataforma Som Rotondes C-53 que van celebrar l’actuació, però van insistir en la necessitat de millorar la seguretat a tot el tram de la C-53. Van demanar més rotondes i van reclamar “un projecte global”.
Paneque va aprofitar per comentar les polítiques que desenvolupa la Generalitat a la xarxa viària “amb la seguretat com a nucli central i apostant també per la sostenibilitat”. La consellera va dir que “estem descarbonitzant les nostres carreteres amb un programa a cinc anys que ens assegurarà que d’aquí al 2030 la nostra xarxa viària tingui petjada zero i sigui sostenible en termes energètics”. Segons Paneque, “això vol dir aprofitar espais antropitzats com antics peatges o túnels per instal·lar plaques fotovoltaiques que ens ajudin a generar electricitat per a la mateixa xarxa”. Així mateix, va fer referència a un “programa amb més de 700 milions d’euros, també de cinc anys, d’actualització sostenible del ferm de les carreteres amb material reciclat, que a més té un 25% més de durada que el tradicional”.
La visita de Paneque va comptar amb representants de la plataforma Pobles Vius que van mostrar cartells contraris a la planta de biogàs de la Sentiu de Sió i a altres instal·lacions similars projectades al territori amb el lema “Ponent no és un abocador”. Així mateix, el seu portaveu, Gerard Batalla, va entregar un manifest a la consellera.