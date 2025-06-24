Alfés canvia de nou d’alcalde i seran tres des de les eleccions del 2023
Joel Falcó dimiteix davant la dificultat de compaginar el càrrec amb la seua feina com a docent. La tinenta d’alcalde, Dèlia Almenara, es perfila com el seu relleu
Alfés canviarà d’alcalde aquesta setmana, amb la qual cosa el municipi en sumarà tres des de les passades eleccions municipals. El ple haurà de donar compte divendres vinent de la dimissió de l’actual primer edil, Joel Falcó, que deixa el càrrec davant de la dificultat de compaginar les responsabilitats al capdavant del consistori amb la seua feina com a docent a Lleida. Falcó, membre del grup d’Acord Municipal (marca blanca d’ERC) va rellevar el setembre del 2023 Hilari Guiu, que va renunciar després de 12 anys al govern municipal per motius de salut. L’actual tinenta d’alcalde, Dèlia Almenara, es perfila com a nova primera edil, amb la qual cosa l’alcaldia seguiria en mans dels republicans.
La dimissió de Guiu pocs mesos després de les eleccions municipals va donar pas a un govern d’unitat amb els quatre regidors de Junts i els tres republicans. L’alcaldia va quedar en mans de Falcó, membre d’aquesta última llista, al ser el regidor que, en aquell moment, podia destinar més temps al consistori. Tanmateix, va constatar que resulta difícil al treballar a Lleida i passar temps fora del poble per aquesta raó.
Falcó va apuntar que Almenara viu i treballa a Alfés, fet que li permet un contacte més estret amb els veïns i més dedicació a l’ajuntament. Un nou ple haurà d’investir el nou primer edil.
■ El grup municipal d’ERC a Almacelles ha acceptat entrar al nou equip de govern juntament amb Junts i PSC. Els quatre edils juntaires, els dos republicans i els dos socialistes sumen majoria absoluta al consistori, després de dos anys de govern en minoria de Pacte Local (PL) i ERC.
ERC accepta entrar al govern d’Almacelles, que té així majoria
L'acord, ratificat la setmana passada per l’assemblea local d’ERC, atorga a aquest partit l’àrea de govern d’Urbanisme, la de Transició Ecològica i la de Transparència i Bon Govern, així com la quarta tinença d’alcaldia. El portaveu republicà, Josep Torres, va afirmar que el paper del partit en el nou govern queda per sota de les seues expectatives, però va apuntar la possibilitat de millorar-lo. Va afegir que “al govern local li convenia estabilitat i a Almacelles també”.