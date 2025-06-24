El futur CAP de Bellpuig ja compta amb la modificació urbanística prèvia
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida ha aprovat definitivament la modificació número 16 del Pla d’ordenació urbanística municipal, per qualificar com a sistema d’equipaments els terrenys destinats al nou CAP a Bellpuig.
Afecta a uns terrenys públics entre els carrers Casanoves, Fabra i la plaça Tres Turons (dins del nucli urbà) i a una parcel·la al carrer Diputació s/n a la cantonada amb Casanoves, on és el CAP actual, informa la Conselleria de Territori de la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.
Aquest CAP és de 1990, té 500 metres quadrats i atén uns 7.260 usuaris, però la parcel·la que ocupa avui és insuficient per a una ampliació i tampoc no respon a les necessitats d’aparcament actuals: la Generalitat i l’Ajuntament veuen necessari augmentar l’assistència i atendre 12.000 usuaris.