EMERGÈNCIES
En un sol dia s'han cremat a Lleida més hectàrees que en tot l'any 2024
El foc de Granyena en va calcinar 494,36 davant les 425 de l’any passat. Treva ahir després de dos jornades complexes
L’any passat es van produir 41 incendis de vegetació a les comarques de Lleida que van calcinar 425,17 hectàrees, de les quals 184,54 eren de terreny forestal i 240,63 de terreny agrícola i urbà, segons les dades dels Agents Rurals. Una situació que contrasta amb la d’aquest any, ja que només l’incendi de Granyena de Segarra ha arrasat més hectàrees que totes les cremades l’exercici anterior. El foc de dissabte ha cremat finalment 494,36 hectàrees (344,25 eren agrícoles, 148,03 de forestals i 2,09 de terreny urbà). A aquestes cal sumar les prop de 190 hectàrees del foc de Plandogau, a Oliola (la Noguera), i del Pinell del Solsonès. A més, divendres n’hi va haver d’altres en Plans de Sió, Oliola i Agramunt. És a dir unes 700 hectàrees en tot just tres dies.
Ha estat un cap de setmana molt complex que ha obligat a mobilitzar centenars d’efectius dels Bombers de la Generalitat, Agents Rurals i Mossos d’Esquadra, especialment dissabte a la tarda al foc de la Segarra, que va obligar a confinar durant hores municipis com Cervera i a tallar vies com l’A-2.
En canvi, la jornada d’ahir va ser molt més calmada, amb algun foc d’escassa extensió com a Alfarràs. A primera hora del matí es van donar per controlats els focs de Granyena, Plandogau i Pinell després d’una matinada sense sobresalts amb l’ajuda de la tempesta que hi va haver diumenge a la tarda. Els Bombers van anar retirant ahir dotacions. Així, per exemple, al migdia en quedaven 21, sis i cinc dotacions, respectivament. Aquesta treva ha donat un respir als equips d’extinció que, tanmateix, no abaixen la guàrdia perquè l’elevat risc es mantindrà aquests dies. De fet, per avui es preveu que es tornin a assolir els 40 graus a Ponent.
Val a recordar que fins al 31 de maig s’havien produït nou incendis que van afectar 0,71 hectàrees, una xifra molt per sota de la mitjana dels darrers 15 anys, segons van explicar els Rurals durant la presentació de la campanya.