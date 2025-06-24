Més de 70 avisos als Bombers a les comarques de Lleida durant la revetlla de Sant Joan
La major part dels serveis han estat provocats per incendis de vegetació i focs diversos, tot i que també s’han registrat alguns altres incidents.
La revetlla de Sant Joan d’enguany ha deixat un balanç de 73 avisos gestionats pels Bombers de la Generalitat a les comarques de Lleida entre la mitjanit i les 2 de la matinada. La major part dels serveis han estat provocats per incendis de vegetació i focs diversos, tot i que també s’han registrat alguns altres incidents.
El Segrià ha estat la comarca amb més activitat, amb un total de 14 avisos: 3 per incendis de vegetació, 2 per incendis diversos i 9 d’altres serveis. El Pla d’Urgell ha sumat 2 avisos per incendis diversos, mentre que a l’Urgell hi ha hagut 2 serveis: un per incendi de vegetació i un altre per foc divers.
A la Noguera s’han registrat 2 avisos per incendis de vegetació, i a la comarca de la Segarra un total de 3 avisos de vegetació. A més, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà han comptabilitzat 3 i 2 avisos respectivament, principalment per incendis.
Cal destacar que, malgrat l’elevat nombre d’avisos, no s’han reportat incidents greus ni víctimes. Els Bombers han mobilitzat dispositius preventius i d’assistència tècnica per garantir la seguretat arreu del territori.
Per comarques:
- Segrià: ha estat la comarca amb més activitat, amb 14 avisos: 3 per incendis de vegetació, 2 per incendis diversos i 9 per altres tipus d'incidents.
- Pla d’Urgell: s’han registrat 2 avisos, tots dos per incendis diversos.
- Urgell: ha sumat 2 serveis, un per incendi de vegetació i un altre per incendi divers.
- Noguera: s’hi han comptabilitzat 2 incendis de vegetació, sense altres tipus d’incidències.
- Segarra: ha registrat 5 avisos, dels quals 3 han estat incendis de vegetació i 2 altres serveis.
- Pallars Jussà: ha tingut 3 avisos, amb 2 incendis de vegetació i 1 altre servei.
- Pallars Sobirà: ha acumulat 2 serveis, un per incendi de vegetació i un altre per incendi divers.
- Alta Ribagorça: no ha registrat cap servei durant la nit.
- Cerdanya : ha tingut 1 servei per incendi de vegetació.
- Val d’Aran: no consta cap avís en el registre.
- Solsonès: ha sumat 1 servei per incendi de vegetació.
Malgrat el nombre d’actuacions, els Bombers han destacat que no hi ha hagut incidents greus ni víctimes personals. El dispositiu preventiu desplegat al territori ha permès una resposta ràpida davant les emergències.
La revetlla, com és habitual, ha estat una de les nits amb més activitat de l’any pels serveis d’emergència.