Multes de 600 euros per pernoctar en autocaravana fora de zones habilitades
El front comú per regular el turisme d’autocaravana que fa temps impulsen les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya ha travessat la frontera i arriba ara també al Principat d’Andorra en forma de sancions de 600 euros per a qui hi pernocti fora dels llocs habilitats. La regulació anirà a càrrec de la policia del país, que tindrà la possibilitat d’immobilitzar aquests vehicles si els titulars no abonen la sanció.
La llei del creixement sostenible i el dret a l’habitatge a Andorra inclou modificacions sobre la llei general de l’allotjament turístic que impliquen un control més gran per aconseguir que les caravanes pernoctin en llocs habilitats i abonin la taxa turística, davant el desordre actual. El Principat compta amb catorze zones d’estacionament i àrees habilitades per donar servei aquest tipus de turisme. Persegueixen lluitar contra les situacions d’acampades il·legals que creixen any rere any de manera considerable.
El document definitiu després del tràmit parlamentari fixa que la policia serà l’encarregada de la vigilància i el control. La sanció per als no residents haurà de ser abonada al moment (en règim de dipòsit, per si volen formular al·legacions).