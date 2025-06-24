El pont de Sant Joan dona el tret de sortida a la temporada d’estiu amb ocupacions del 85% als allotjaments de Lleida
Les festes del foc del Pirineu i activitats culturals i d’aventura, entre les propostes amb més demanda
El pont de Sant Joan, que acaba aquest dimarts, ha deixat una ocupació mitjana del 85% als allotjaments del Pirineu i Ponent entre el dissabte i dimarts. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida calcula que els establiments de la demarcació han rebut uns 40.000 turistes que han generat més de 120.000 pernoctacions.
El director de Patronat, Juli Alegre, ha fet un balanç positiu d’aquest pont, que dona el tret de sortida a la temporada d’estiu. L’objectiu, ha afegit, és revalidar els bones dades dels últims dos anys i arribar als 580.000 turistes i 1,5 milions de pernoctacions. Propostes com les festes del foc del Pirineu, Patrimoni de la Humanitat des de fa 10 anys, ajuden a augmentar l’ocupació.
Les visites culturals al territori i les activitats a l’aire lliure com el senderisme o els esports d’aventura han estat altres productes turístics amb força demanda per aquest pont de Sant Joan. En aquest sentit, les empreses de turisme actiu de Pallars Sobirà han tingut un nivell de reserves d’aproximadament un 70%.
Per sectors, els hotels del Pirineu han registrat una ocupació d’entre el 80 i el 90% i alguns establiments han penjat el cartell de complet. Així mateix, els hotels de Ponent han arribat al 75%. En el cas dels bungalows, han comptat amb el 95% de les seves places reservades, mentre que les zones d’acampada han estat al 85%. Per la seva part, les cases de turisme rural han tingut una ocupació del 70%.