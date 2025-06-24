El preu dels lloguers a Lleida arriba a màxims històrics a totes les comarques
El primer trimestre del 2024 va arribar a una mitjana de 502,90 euros al mes, un 6,4% més que el 2023. Aran i l’Alt Urgell, amb els arrendaments més alts a la muntanya, i al pla destaca el Segrià
Els preus del lloguer d’habitatges a les comarques de Lleida van arribar a màxims històrics el 2024, amb una mitjana de 502,90 euros al mes, un 6,4% més que el mateix període del 2023. Aquest increment no només supera el pic de la crisi immobiliària del 2008, que va ser de 441,56 euros al mes, sinó que revela un increment constant durant l’última dècada, en sintonia amb la tendència catalana, en què el preu del lloguer ha passat de 552,07 euros el 2005 als 844,13 euros el 2024. Així es desprèn de les últimes dades de l’Institut Català del Sol (Incàsol), basades en les fiances dipositades en aquest organisme de la Generalitat.
Aran lidera el rànquing de la demarcació del preu mitjà de 680,47 euros mensuals, un increment significatiu respecte als 582,72 del 2008 i els 427,87 euros del 2005. També l’Alt Urgell registra valors superiors a la mitjana provincial, amb 565 euros. Aquestes xifres reflecteixen el gran interès turístic i la pressió sobre l’habitatge a les comarques de muntanya. No obstant, el Segrià, a les comarques del pla, assoleix els 546 euros al mes, més del 40% de la renda familiar.
Tot i així, altres comarques de Ponent segueixen per sota de la mínima provincial. Les Garrigues, amb 426 euros al mes o el Solsonès amb 430,21 euros, mantenen preus més moderats, malgrat experimentar també un increment en els últims anys. D’altres com el Pla d’Urgell 469,47 euros han superat els valors màxims del 2008. També el Pallars Jussà amb 419 euros i la Noguera, amb 424 euros. Aquest increment generalitzat del preu del lloguer respon a múltiples factors, com la pressió turística, la falta d’oferta d’habitatge assequible i l’encariment general del cost de la vida. Tot això dificulta a moltes famílies l’accés a un habitatge de lloguer assequible. A l’Alta Ribagorça i concretament al Pont de Suert, existeix una disparitat entre l’oferta real i l’habitatge buit. Registra elevats preus de lloguer, amb 420 euros al mes i, alhora, hi ha al voltant de 140 habitatges buits sense sortida al mercat, després de la declaració com a zona tensionada. Per fer front a aquesta situació, el consistori plantejarà en el pròxim ple aprovar una bonificació del 50% de l’IBI per als immobles que s’inscriguin a la bossa de lloguer comarcal. L’alcaldessa, Iolanda Ferran, va explicar que actualment “només hi ha 25 habitatges registrats a la borsa, i 23 són al Pont de Suert”, va dir.
Diferències del preu del lloguer per comarques
Aran lidera el preu del lloguer mitjà amb 680,47 euros, el més elevat de la província, seguida de l’Alt Urgell amb 565 euros, i el Segrià al pla, amb 546,03 euros al mes.
Més de 2.900 habitatges buits a la demarcació
El mercat d’habitatge de lloguer a Lleida està tensionat amb preus mai vistos que suposen un esforç econòmic elevat per als inquilins, especialment en zones rurals i destinacions turístiques. Existeixen més de 2.900 habitatges buits, la qual cosa evidencia un desajust entre la falta d’oferta i el parc d’habitatges existent.
Nous contractes firmats el 2024
En el primer trimestre del 2024 es van firmar a Lleida 1.660 contractes de lloguer, un increment del 3,8% respecte a 2023. A Aran baixen els contractes, mentre que el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell pateixen forts increments.
Mesures municipals per mobilitzar habitatges
Cada vegada més municipis lleidatans opten per mesures com la bonificació de l’IBI per tal de mobilitzar el parc d’habitatges de lloguer, facilitant l’accés i equilibrar l’oferta i la demanda.