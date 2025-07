Claustre Sunyer relleva Benjamí Puig com a president comarcal

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Després de dos anys com a president del consell del Solsonès, l’alcalde de Pinell, Benjamí Puig, d’ERC, deixarà el càrrec per cedir-lo a Claustre Sunyer, alcaldessa de Castellar de la Ribera i representant de la coalició Compromís Municipal. Puig va accedir a la presidència del consell després de l’acord de govern entre els republicans i Compromís Municipal (Junts-Impulsem) el juliol del 2023. El president sortint va destacar que en el seu mandat s’ha avançat en dinamització econòmica i va lamentar no haver tancat projectes com el traspàs del Centre Sanitari o la implantació del nou model de la recollida de residus.