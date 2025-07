La CHE amenaça de vetar les barques als pantans de Canelles i Santa Anna

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

“De no ser així s’haurà de suspendre la navegació en aquests embassaments, tal com estableix la normativa de navegació de la conca de l’Ebre”, ha advertit la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) sobre la falta d’estacions de neteja als pantans de Santa Anna i de Canelles que s’han convertit en els últims anys en dos dels principals focus d’atracció turística i esportiva de Lleida i d’Osca.

La campanya de control del musclo zebra de l’any passat va detectar la presència per primera vegada d’exemplars adults a Santa Anna, la ribera del qual s’estén pel Segrià, la Noguera i la Llitera, i de larves a Canelles, amb vores en aquestes dos últimes comarques i a la Ribagorça. En tots dos casos, recorda la CHE, “no existeix cap estació de neteja operativa”, una cosa que ha forçat l’organisme de conca a llançar una advertència: l’absència d’aquestes instal·lacions pot provocar la prohibició de la navegació en els dos embassaments, una cosa que suposaria un dur impacte especialment en els sectors de l’activitat esportiva, la restauració i l’allotjament.

Una única estació

L’organisme de conca limita l’exigència a una estació per als dos embassaments, l’ús dels quals passaria a ser obligatori abans d’introduir les embarcacions a l’aigua i tot just extreure-les. Tanmateix, no sembla que aquesta única instal·lació estigui operativa aquest estiu.

Els ajuntaments estan treballant en la seua instal·lació, malgrat que això quedarà per a l’any que ve. “Hem de disposar d’una en cada municipi, però això serà l’any que ve perquè aquest no tenim partides habilitades”, va explicar l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, que té clar que “l’any que ve l’haurem de fer sí o sí”.

Preocupa l’elevat cost de les instal·lacions d’aquest tipus. “Volem contactar amb la Diputació perquè ens ajudi a fer-nos càrrec de la inversió o bé que assumeixi la instal·lació”, va anotar Burgués. La CHE i els ajuntaments porten des del desembre, quan es va confirmar la presència del mol·lusc, mantenint contactes amb els ajuntaments riberencs de la Ribagorçana i “administracions amb competències en matèria de turisme per intentar que se n’habiliti una durant la temporada d’estiu”.

La Confederació va permetre la navegació per Setmana Santa, després que la detecció del musclo zebra coincidís amb la primera recuperació notable dels embassaments, després d’una llarga i intensa sequera que havia impedit la navegació, i permetés reprendre-hi la pràctica esportiva.

n La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha instat “els usuaris d’aquests embassaments [Canelles i Santa Anna] a donar compliment als protocols de neteja d’embarcacions i equips”, que es troben disponibles al seu web, o, com a alternativa, “passar per una estació oficial de neteja d’embarcacions i equips de la conca”. Les més properes a aquests embassaments es troben a Ponts, Tiurana i Sant Llorenç de Montgai, a Lleida, i a Mequinensa i a la Pobla de Castre, a l’Aragó.

Sis instal·lacions de sanejament en conques veïnes

sprés d’enviar un primer avís als ajuntaments la primavera passada, la Confederació es va mostrar partidària que la gestió de les instal·lacions de desinfecció estigui en mans d’“alguna administració o entitat amb interès en el fet que es mantingui l’activitat lúdica” a l’embassament malgrat que obliga a regular-ne el funcionament mitjançant un conveni en el segon cas. Les estacions, en qualsevol cas, han de donar servei “tot l’any” i fer-ho en un horari “al més ampli possible”. Les normes de neteja exigeixen l’ús d’aigua clorada a 60º i pressió de 160 bars que després del seu ús no pot ser abocada.