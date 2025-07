L’oferta de pisos de lloguer a Lleida cau un 31% per la regulació de preus i l’augment de taxes

La limitació dels preus i l’augment de les taxes a grans propietaris està provocant que l’oferta d’habitatges de lloguer a Lleida ciutat s’hagi reduït en els últims mesos, segons fonts del sector immobiliari. Apunten que alguns ja s’han venut propietats, les tanquen o prefereixen invertir a Aragó, on hi ha “més facilitats”.

L’oferta d’habitatges de lloguer a Lleida ciutat es va reduir en un 31,4% el passat mes de març mentre que el nombre de contractes en el primer trimestre (524) ha baixat un 7% respecte al mateix període del 2024 i més d’un 10% en relació amb el 2023. Així ho recullen les dades de la Generalitat i de l’informe trimestral que elaboren el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida (API) i Finques Farré. Des del sector adverteixen que aquest descens de l’oferta anirà a més per les limitacions en el preu dels lloguers i les taxes als propietaris.

De fet, un estudi elaborat pel portal Idealista constata que l’oferta d’habitatges per arrendar a la capital ha caigut un 38% des de l’aprovació de la llei d’habitatge el maig del 2023, sent la segona ciutat catalana on més ha baixat després de Barcelona. Asseguren que un dels motius és que els grans tenidors o bé estan venent les seues propietats, les tanquen o inverteixen en altres regions sense limitacions, com Aragó, atesa la poca rendibilitat que genera ara arrendar tant pisos com habitacions.

Així ho assegura el president dels API, Josep Maria Esteve, que destaca que “un pis ja no és un valor refugi i això comportarà que l’oferta de lloguer vagi encara més a la baixa ”. De fet, reconeix que “alguns grans propietaris venen els seus actius i d’altres prefereixen tenir-los tancats perquè la rendibilitat i les condicions per arrendar no són bones”. El president dels API recorda que tenir 5 propietats a Catalunya ja suposa ser un gran tenidor “mentre que la resta d’Espanya ho ets si en tens 10 o 15 ”.

Afegeix, a més, que han de constar en un registre oficial i informar els arrendataris “i, en cas d’impagaments, el procés per recuperar l’habitatge és molt més llarg”. Per això, Esteve creu que hi ha “una fuga” de grans propietaris a altres actius, com els bancaris, o directament a altres regions com Aragó. “A Fraga, Montsó o Binèfar, a 20 minuts de Lleida, pots comprar un pis on pagues el 8% de l’Impost de Transaccions Patrimonials (ITP) quan aquí és del 10% i si ets gran propietari un 20%, no et demanen cèdula d’habitabilitat ni certificat d’eficiència energètica i no hi ha limitacions al lloguer”. Per tot això, Esteve creu que “ens estem autoperjudicant”, ja que aquests grans propietaris “compren edificis, els reformen, els posen de lloguer i rejoveneixen un parc que a Lleida ciutat és molt vell”.

Primera baixada del cost de l’arrendament en anys

Malgrat el descens en l’oferta de pisos, Lleida va registrar el primer trimestre el primer descens de preu dels lloguers en últims deu anys. Segons dades recollides per l’Institut Català del Sòl, el preu mitjà dels arrendaments que es van firmar entre els mesos de gener i març es va situar en els 553 euros, un 2,7% menys que el mateix període de l’any passat. En el conjunt de la província també van baixar lleugerament, un 1,6%, fins als 494,97 euros i es van firmar 1.556 contractes, dels quals pràcticament un terç van ser a Lleida ciutat. Tanmateix, en algunes comarques sí que van experimentar un augment com per exemple la Val d’Aran, amb 774,01 euros (+19%), l’Alta Ribagorça, amb 461,69 € (+8%) i les Garrigues, amb 437,91 € (+7%), per la qual cosa aquest lleuger descens no es va notar en el conjunt de la província. Per capitals, també van augmentar a Vielha fins als 644,84 € (+6,4%), les Borges Blanques, amb 452,24 € (+4,9%) i Balaguer, amb 435,28 € (+4,8%).

Aquest lleuger descens arriba després que els lloguers a Lleida ciutat s’hagin encarit un 49,9% en els últims deu anys, un fet que des del sector l’atribueixen que fa una dècada els preus de Lleida i de tota la província estaven per sota del seu valor real, però diuen que ja s’estan estabilitzant i que no pujaran més.