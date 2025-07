L’onada de calor va a més amb una màxima de 40,6 graus a Gimenells i mínima de 23,4 a Tàrrega

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La segona jornada d’una onada de calor, que arriba en el que segurament és el mes de juny més tòrrid de la història a Ponent, ha deixat avui una màxima de 40,6 graus a Gimenells després d’una nit tropical en nombrosos municipis, com ha estat el cas de Tàrrega, on els termòmetres no han baixat dels 23,4 graus

La màxima també ha superat els 40 graus en diverses poblacions, ja que Torres de Segre ha registrat 40,4, una dècima més que a les estacions de Lleida-La Femosa i Llimiana (Pallars Jussà). A Castellnou de Seana, al Pla d’Urgell, s’han assolit els 40,2 graus, i a Alfarràs i Alguaire, els 40,1.

Al Pirineu, la calor també s’ha fet notar, amb valors de 34,7 graus a Sort, 33,8 a Tírvia o 32,4 a l’heliport de Vielha.

Pel que respecta a les mínimes, Algerri ha calcat la de Tàrrega, amb 23,4, i ha estat de 21,6 a Cervera, 20,7 a Albesa i 20,3 a Lleida.

Les previsions apunten que aquesta onada de calor tant diürna com nocturna es mantindrà com a mínim fins dimarts vinent.