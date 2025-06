Proposen potenciar el parc de Sant Eloi

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’associació dels Amics de l’Arbre va convocar divendres passat una trentena de representants de les diferents entitats i col·lectius de Tàrrega al parc de Sant Eloi, entre els quals hi havia també el diputat de Medi Ambient i Acció Climàtica, Fermí Masot, per presentar-los el vídeo sobre la història d’aquest emblemàtic espai natural de la ciutat que es va començar a construir fa més de cent anys en el que aleshores era un turó pelat. L’objectiu final de la trobada era establir sinergies per promocionar el parc i posar-lo a disposició de tota la ciutadania amb la finalitat d’explotar-lo i incrementar-ne l’ús. Per la seua banda, Rosa Maria Perelló, membre de la junta, va explicar que treballa per obrir un bar, habilitar un accés per als autocars i marcar un circuit perquè tot el parc pugui ser recorregut amb facilitat per persones amb mobilitat reduïda. També va comentar que treballen perquè tots els espais del parc estiguin ben senyalitzats a Google Maps.

El vídeo Sant Eloi, el paradís inventat va ser presentat el desembre de l’any passat i va ser obra de l’empresa Calidos, amb imatges de David Giribet i guió de Núria Bonet.