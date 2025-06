Tallen l’N-230 per exigir més pediatres al Pont

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Unes 150 famílies de l’Alta Ribagorça segons els Mossos d’Esquadra van fer ahir a la tarda talls intermitents a l’N-230 al Pont de Suert per exigir més hores d’atenció pediàtrica al Centre d’Atenció Primària (CAP). Una acció que arriba després que el servei s’hagi reduït de forma progressiva en un any, passant de tres visites per setmana a una. “Per qualsevol diagnòstic podríem arribar a esparar una setmana per ser atesos amb el que això comporta per a la salut d’un nen, és indignant”, va denunciar la portaveu de les famílies afectades, Laia Grasa. L’acció va començar a les sis de la tarda i es va allargar una hora en què, a més de tallar la carretera, es van fer piquets informatius als conductors.

Les famílies van acudir al tall amb pancartes a favor de garantir l’atenció dels petits i en defensa d’una atenció de proximitat i també van corejar consignes per dotar de més recursos les zones rurals. En aquest sentit, Grasa va denunciar que la situació actual del CAP obliga moltes famílies a anar als serveis d’Urgències quan els seus fills es posen malalts i són derivats “a l’hospital de Vielha, a una hora de viatge”. Va afegir que la falta d’especialistes i les demores en les atencions poden provocar “possibles diagnòstics greus”.

A més del tall de carretera hi va haver jocs d’aigua, música i berenar popular.