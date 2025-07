El Govern congela ajuts a la gestió de residus del sud

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha congelat alguns dels ajuts que havia de percebre la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (Migraum), entitat que s’encarrega de gestionar els residus dels vuit municipis situats al sud de la comarca de l’Alt Urgell (Bassella, Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà, Peramola i Valls d’Aguilar). El motiu, segons l’últim informe de la Sindicatura de Comtpes, és haver incomplert de forma reiterada l’obligació de retre comptes de manera regular, a l’acabar l’exercici comptable, amb l’administració pública.

Les mancomunitats tenen la mateixa obligació que els ajuntaments en aquest sentit. En el cas de la Migraum, la infracció l’hauria comès de manera continuada al llarg dels últims anys.

El president de la Migraum i alhora alcalde de Peramola, Joan Puig, va assegurar ahir que era coneixedor dels fets i va explicar que “estem intentant treballar des de fa mesos amb la gerència de la nostra entitat per posar-nos al dia amb tot el que tenim pendent”.

Puig, que no va saber concretar els anys que tenien pendents per presentar els comptes, va qualificar la situació de “pou sense sortida”.

“La Sindicatura de Comptes ens està reclamant documentació del 2001 i del 2002, quan el sistema encara no estava informatitzat, i ens està resultant molt difícil, per no dir impossible”, va lamentar.

L’entitat ha contractat recentment els serveis d’una empresa externa per ajudar en el procés, indicava Puig. “Hem presentat molta documentació però encara no és suficient i és desesperant”, va afegir.

El president va lamentar que després de la sanció de la Generalitat temen haver de renunciar a projectes com el del canvi dels sistemes de contenidors actuals pels intel·ligents per avançar en el pla de millora de la recollida selectiva en aquesta zona de la comarca de l’Alt Urgell.

“Si l’Agència de Residus de Catalunya no ens ajuda haurem de renunciar a l’ajuda europea dels Fons Next Generation” per substituir els contenidors, va assegurar.

Puig va explicar que el projecte suposa una inversió de 700.000 euros, dels quals la meitat, 350.000 euros, els ha d’assumir la Migraum i la resta anirien a càrrec de fons europeus. A més dels habitacles, el projecte inclou també campanyes de sensibilització amb la població.

Fonts de la Sindicatura de Comptes van reiterar que les mancomunitats de serveis tenen el mateix risc que subvencions o altres ajuts quedin congelats i van afirmar que l’objectiu final és ajudar a gestionar aquestes entitats i forçar que les que estan inactives tanquin.