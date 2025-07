Alerten de possibles crescudes en barrancs i cursos menors de Lleida per pluges intenses

Mapa de perill de la CHE per a aquest dimecres.CHE

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha emès una alerta davant de la previsió de pluges intenses que podrien provocar crescudes sobtades en barrancs i cursos de rius menors de Lleida i altres províncies durant la tarda d’avui, dimecres 2 de juliol de 2025. L’organisme ha llançat aquest avís com a conseqüència de les previsions meteorològiques que indiquen precipitacions d’almenys 15-20 mm en una hora, el que podria desencadenar situacions de risc a determinades zones.

Les autoritats recomanen extremar la precaució davant de la força de l’aigua, que pot arrossegar tant persones com vehicles. Entre les indicacions preventives destaquen evitar creuar rius o rieres i no estacionar vehicles a prop de zones potencialment inundables. L’avís groc establert per l’AEMET i les probables crescudes afectarien principalment territoris d’Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, La Rioja i la Comunitat Valenciana.

Zones de més risc davant de les precipitacions

Segons el comunicat oficial, les àrees que podrien veure’s més afectades per aquestes crescudes sobtades es localitzen en els extrems occidental i oriental del Sistema Ibèric dins de la conca de l’Ebre. A Catalunya, a més de Lleida, també Tarragona està sota vigilància per la possibilitat que es produeixin desbordaments sobtats que podrien complicar la situació en nombrosos municipis.