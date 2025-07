El consistori ampliarà l’illa de vianants del centre

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa portarà demà al ple municipal l’aprovació d’un Pla de Mobilitat Sostenible, que recull 55 mesures agrupades en 8 àmbits i preveu una inversió estimada de 9,5 milions d’euros en sis anys. Entre els principals projectes destaca l’ampliació de l’illa de vianants al centre de la ciutat, convertir l’N-II en un eix cívic i suprimir els passos a nivell. També una xarxa de carril bici de 10 quilòmetres que connecti els centres educatius i els equipaments.

El document inclou analitzar la viabilitat d’implantar un servei de transport públic per als pobles de la conurbació i el parc de la Serra.

Primeres actuacions

L’alcalde, Marc Solsona, va explicar ahir que el pressupost d’aquest any inclou partides per a les primeres actuacions com la millora de la senyalització horitzontal o l’eliminació de barreres arquitectòniques en 132 passos zebra. També es contempla reduir la velocitat de circulació dels vehicles per l’interior del nucli urbà i demanar a les administracions titulars de les carreteres d’accés el seu traspàs. El ple debatrà també la liquidació del pressupost del 2024, un document elaborat per l’àrea econòmica amb data 13 de juny, si bé el termini finalitzava l’1 de març.

Impacte de la demora

Solsona va avançar que ha demanat un informe sobre el possible impacte d’aquesta demora en el pressupost d’aquest any. També ha demanat aclarir la caiguda del romanent en relació amb la previsió, que la situava en més d’un milió i en realitat és de 641.000 euros.