Dos bombers, durant la revisió del camió en el qual hi havia l’àcid sulfúric. - JORDI ECHEVARRIA

Dos operaris van resultar ferits greus ahir al matí al produir-se una reacció química tòxica en una bassa de purins d’una granja de porcs de Seròs. Ambdós van ser evacuats en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El telèfon d’emergències 112 va rebre l’avís de l’incident a les 7.56 hores.

L’accident laboral es va produir, segons van explicar els Bombers de la Generalitat, quan operaris portaven a terme una prova pilot per acidificar els purins, llançant àcid sulfúric. Pel que sembla, la barreja va fer una reacció nociva i es va convertir en àcid sulfhídric, un gas tòxic que pot fins i tot ser mortal si s’inhala. Arran d’això, dos de les tres persones que hi havia al lloc, les que manipulaven un camió amb el producte, van resultar intoxicades i, pel que sembla, es van desmaiar. Al lloc van acudir cinc dotacions dels Bombers, entre les quals el GRIT (Grup Riscos Tecnològics), patrulles dels Mossos d’Esquadra i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Inicialment es va crear una zona segura i es va fer un perímetre de dos quilòmetres –les patrulles dels Mossos van ser les encarregades de bloquejar els camins d’accés a la zona– i, posteriorment, es va rebaixar fins als 100 metres. Els dos intoxicats van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu, segons va informar el SEM.

Per la seua part, els efectius dels Bombers van anar fent lectures durant tot el matí per saber quanta concentració d’aquest compost quedava. També van tancar les vàlvules del camió, en una operació supervisada pels especialistes del GRIT. Una vegada reduïda l’acumulació de gasos a la bassa de purins d’una granja de porcs, i amb resultat negatiu del detector, passades les 12.00 hores es van retirar de la zona.

Tècnica d’ús incipient que busca reduir les emissions

L’aplicació d’àcid sulfúric en basses de purins pretén reduir la quantitat d’amoníac que les dejeccions alliberen en l’aire. Es tracta d’una tècnica utilitzada en el sector ramader, però encara de forma molt incipient. Es basa a acidificar els purins emmagatzemats per rebaixar-ne el PH i reduir així les emissions a l’atmosfera que generen.

Aquest procediment se suma a altres d’ús comú entre els ramaders des de fa anys, com per exemple buidar amb freqüència les basses o cobrir-les. Així ho van explicar ahir fonts del sindicat Unió de Pagesos (UP), que van apuntar que això últim resulta complicat i costós en el cas de les de més capacitat i superfície.

Això ha portat el sector a buscar i adoptar altres mètodes, com ara l’acidificació, per provar de complir la normativa europea que exigeix reduir la contaminació atmosfèrica que sigui procedent d’aquesta activitat.

S’hi suma l’impuls de la Generalitat a plantes de biogàs, amb més de vint-i-cinc projectes en tramitació a les comarques del pla de Lleida.