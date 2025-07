Els escacs guanyen prestigi i aficionats locals

Publicat per J. ANDRÉS Creat: Actualitzat:

El pavelló firal de Mollerussa va acollir una nova edició de l’Obert Internacional d’Escacs diumenge passat, una cita esportiva que s’ha consolidat com un referent dins del Circuit Català. El torneig va reunir 125 jugadors, dels quals 35 són de la mateixa capital del Pla d’Urgell, una dada que reflecteix l’arrelament i la vitalitat que els escacs tenen al territori.

El president del Club d’Escacs de Mollerussa, Jaume Ribera, va valorar molt positivament aquesta edició, destacant que s’ha mantingut el nivell de participació respecte a l’any anterior i que el quadre de jugadors titulats ha estat de gran qualitat. En el torneig han competit tres mestres internacionals procedents d’Ucraïna, Cuba i Catalunya.

Ribera va subratllar també el creixement del club gràcies a un projecte educatiu iniciat fa uns anys i que ha portat els escacs a diverses escoles de la comarca. Com a resultat, aquest any hi han participat 35 jugadors locals i el club ha assolit la xifra rècord de 83 jugadors actius, la qual cosa mai s’havia aconseguit abans en la seua història. Aquest impuls és fruit de la combinació entre la promoció constant dels escacs, l’organització de tornejos i el suport de les entitats locals.

El torneig, que ha celebrat ja la cinquena edició, contribueix a consolidar Mollerussa com un escenari permanent dins de les competicions d’escacs que es porten a terme per tot Catalunya.