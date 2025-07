Els lectors relaten com han viscut el gran incendi de la Segarra: fum, cendra i desconcert al pla de Lleida

Publicat per segre Imatges: Gerard Hoyas Creat: Actualitzat:

Els incendis agrícoles que aquest dimarts han afectat la comarca de la Segarra, especialment a Torrefeta i Florejacs, han tingut un fort impacte en municipis del pla de Lleida. A través d’Instagram i altres xarxes socials, molts veïns han compartit amb SEGRE centenars de situacions i com han viscut aquesta situació, marcada pel fum intens, les olors de cremat i l’angoixa provocada pel desconeixement del que estava passant.

Des de Balaguer, merce._75 explicava: “L’olor a cremat encara està present”, mentre que a Lleida ciutat, jessibergada assegurava que “fa una estona hem hagut de tancar finestres perquè estava ple de fum!!”. A Mollerussa, pedroydesi20 relatava que “estábamos en la calle y nos hemos tenido que ir para casa” per la quantitat de fum.

A altres punts com les Borges Blanques, l'Albi, Arbeca, Artesa de Lleida o Fraga, també es feia notar la presència de fum i cendra. La situació ha generat una gran preocupació: “Terrible, una fumarrada”, deia javierhortetiglesias. A Granyena de les Garrigues, lolayonacmb compartia el seu desconcert, i a Torregrossa, roser.s13 confirmava que “també ha arribat”.

L’impacte s’ha notat fins a localitats com Guissona, on segons monn.sg_ “jo he plorat i tot”, i fins i tot a Zaragoza, com apuntava ares_4.2_: “Comentan que ha llegado el humo a Zaragoza también 😢”.

Els forts vents han complicat encara més la situació. Des de Bellcaire, lauratp71 destacava: “molt vent i moooolt fum i 2 hores sense llum”. Problemes amb el subministrament elèctric i d’internet també es van donar en altres zones, com deia paulaa__b26: “se n’ha anat els llums unes quantes vegades i l’internet”.

El confinament d’algunes localitats ha estat una altra de les mesures que ha impactat els veïns. A Ponts, cissalvadoo indicava: “ens han confinat”. I des d’Alguaire, giselagardenyes relatava com “una olor de fum que no sabíem què cremava ben a prop” omplia l’ambient.

Davant d’aquesta situació, mbi_yoga reclamava mesures urgents: “Necessitem pla de protecció civil!! No és possible que existeixi aquest incendi de grans…”.

Els testimonis recollits reflecteixen una tarda de tensió i incertesa en què la ciutadania ha patit de prop els efectes d’un incendi de grans dimensions que continua actiu i manté les autoritats en alerta.