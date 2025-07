Revifa l'incendi de Sanaüja, que torna a ser considerat actiu i afecta 40 hectàrees

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que s'havia donat per estabilitzat cap a les quatre de la tarda ha revifat i torna a ser considerat actiu. El foc afecta 40 hectàrees segons l'última actualització que han fet els Agents Rurals, majoritàriament de camps de conreu. Els Bombers han explicat que treballen intensament dos flancs del foc amb 15 dotacions, de les quals 2 aèries. Després de la revifada, el flanc esquerre està actiu i afecta un camp de cereals. Les flames havien obligat a confinar Sanaüja i Ribelles, i després que s'hagués considerat estabilitzat l'ordre s'havia aixecat parcialment. De moment no hi ha hagut actualitzacions pel que fa a aquesta consideració

El foc està a tocar de zona forestal i és on s'han centrat més els esforços per evitar que s'estengués cap al Solsonès, que és on hi hauria més potencial. L'incendi està a un quilòmetre aproximadament dels nuclis urbans, però la decisió de confinar s'ha pres per precaució.

Els treballs han permès millorar el flanc dret, que ja està ancorat a una pista. Tractors de pagesos ajuden en les tasques. Els mitjans aeris treballen el cap de l'incendi per apagar-hi els focus discontinus que fumegen. A banda de l'aixecament parcialment dels confinaments, també s'ha reprès la circulació per carretera a la C-1412a entre Ponts i Sanaüja.