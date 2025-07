El Govern central imposa la màxima sanció a Elèctrica del Montsec

Elèctrica del Montsec, la petita distribuïdora elèctrica que dona servei a uns 1.300 abonats a la Noguera, s’enfronta a la sanció màxima prevista per la llei pel seu reiterat incompliment de la legislació. Concretament, el ministeri per a la Transició Ecològica li va imposar a l’octubre una multa del 10% de la seua facturació anual i estudia mesures addicionals per garantir el subministrament als consumidors, inclosa la possible intervenció de la companyia, segons va avançar ElDiario.es. Segons dades verificades per la CNMC, el 2020 la companyia va facturar uns 3 milions d’euros, per la qual cosa la sanció ascendiria a 300.000 euros.

La decisió arriba després d’anys de reiterades infraccions, a l’haver estat l’empresa sancionada per realitzar activitats incompatibles, com la comercialització i distribució simultània d’energia, no substituir els comptadors obligatoris, i deixar els seus clients sense facturació durant llargs períodes. La Generalitat, a través de la direcció general d’Energia, ha sol·licitat formalment al Govern espanyol en dos ocasions des de començament d’any la valoració d’una intervenció directa, al constatar defectes greus en 19 actes d’inspecció no resolts en termini i la persistent falta d’inversió a la xarxa. La síndica de greuges també ha recopilat queixes sobre la gestió i el perill que suposa la desatenció de la xarxa.

Quant a la inhabilitació de la companyia, és una de les sancions accessòries plantejades davant d’infraccions molt greus en la Llei del Sector Elèctric i que la CNMC va demanar aplicar fa ja gairebé dos anys. La norma preveu la inhabilitació de fins a tres anys.

Per la seua part, Jordi Cortasa, edil d’Àger, va explicar que “continuem patint les mateixes anomalies des de fa anys malgrat les queixes”. En la mateixa línia es va expressar Esther Inglada, una de les afectades, que va dir que el mal servei d’Elèctrica del Montsec els ha repercutit en lectures errònies o la impossibilitat de fer canvis de potència contractada o de domiciliació de les factures. “Tinc una casa rural i he hagut d’instal·lar aires condicionats a les habitacions, però no hi ha ningú a l’altre costat quan necessito contractar un augment de potència”, explica Inglada.